Kasımpaşa İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü atan Yasin Özcan oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Eze'nin pasında sol çaprazdan Ethemi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Yasin Özcan, rakibinden sıyrılıp ceza yayı solundan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
64. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Jensen topu çeldi.
88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xxx (Mounir Chouiar dk. 78 x), Mickael Malsa xx, Hajradinovic xx (Aytaç Kara dk. 78 x), Mamadou Fall xx, Valentin Eysseric xx (Tarkan Serbest dk. 90 ?), Ben Ouanes xx, Fode Koita xx (Stephane Bahoken dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Simon Deli xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Mahamadou Ba xx (Kerem Şen dk. 87 ?), Muammer Sarıkaya xx (Onur Ergün dk. 81 ?), Jason Lokilo xx, Valon Ethemi xx (Jetmir Topalli dk. 63 x), Emir Kaan Gültekin xx (Eduart Rroca dk. 63 x), Emeka Eze xx (Sindrit Guri dk. 81 ?)
Yedekler: Alp Arda, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Ali Yaşar, Adi Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Yasin Özcan (dk. 58) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mamadou Fall (Kasımpaşa), Duhaney (İstanbulspor) - İSTANBUL
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