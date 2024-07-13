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Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında berabere kaldı

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Kasımpaşa ile Hull City, İstanbul'da oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Maç Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde oynandı.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa ile Hull City, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını "Summer Tour 2024" kapsamında İstanbul'da sürdüren İngiltere Championship takımlarından Hull City ile hazırlık maçında karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa'nın golü 60'ıncı dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Hull City'nin golünü ise 78'inci dakikada Sincere Hall attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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