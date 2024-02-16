Üye Girişi
Haberler

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere tamamlandı. İlk yarıda atılan gollerle skor eşitlendi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Mendes'in sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert ortada Emre Mor'un dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üst kale direğine çarparak auta gitti.

11. dakikada Hajradinovic'in sağ taftan kullandığı kornerde da Costa'nın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Güven Yalçın'dan aldığı pasta Eysseric'in ceza yayının üzerinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre'nin solundan ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Kasımpaşa: Ali Emre Yaşar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Yedekler: Erol Karaman, Mlih Akyüz, Thomaz Zai, Rochinha, Emre Gedik, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Lasagna, Emir Tintiş, Ceccherini, Marcao, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: da Costa (dk. 11) (Kasımpaşa) Eysseric (dk. 38) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Kasımpaşa Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title