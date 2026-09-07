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Kasımpaşa ile Amedspor 2-2 Berabere Kaldı

Kasımpaşa ile Amedspor 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amedspor arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa, Güven Yalçın ve Benedyczak'ın golleriyle 2-0 öne geçti, ancak Amedspor'dan Gift Orban'ın iki golü skoru dengeledi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6'ya, Amedspor ise 7'ye yükseltti.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile Amedspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa, 20'nci dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Benedyczak'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Amedspor'da Gift Orban, 59'uncu dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Orban, 83'üncü dakikada bir kez daha attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6'ya, Amedspor ise 7'ye yükseltti.

Ligin 5'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amedspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: ANKA
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