Kasımpaşa Godfried Frimpong'u Transfer Etti

Kasımpaşa Godfried Frimpong'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Portekiz'in Moreirense takımından Hollandalı futbolcu Godfried Frimpong'u kadrosuna kattı. Frimpong, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Portekiz ekibi Moreirense forması giyen 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Godfried Frimpong'u transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Frimpong'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kasımpaşa cumartesi günü saat 21.30'da Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.