Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısında kötü bir oyun sergilediklerini belirtti.

Domenico Tedesco, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kötü oyun için taraftarlardan özür dileyen Tedesco, "Birkaç açıdan kötü bir oyundu. Sahaya enerji koyamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamazsanız, 9 kişiye karşı bile iyi oynayamazsanız. Maça iyi başlamıştık. Golü bulmuştuk. İkinci yarı performansımız düştü. İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık. Oyunu kaybetmek, benim için zordu. Böyle bir maçı berabere bitirmek, benim için mağlubiyet gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
