Kasımpaşa, Rodrigo Becao transferini TFF'ye bildirdi
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Futbolcu ile geçici anlaşma TFF'ye bildirildi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor