Haberler

Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ı transfer etti

Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ı transfer etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Galatasaray'dan 21 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı kiralık olarak transfer etti. İmza töreninde Kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı da yer aldı. Aydın, bu sezon kiralık olarak Samsunspor'da 6 maçta forma giymişti.

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, Eyüp Aydın ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Eyüp Aydın, Kemerburgaz Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Eyüp'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı