Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ı transfer etti

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, Eyüp Aydın ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Eyüp Aydın, Kemerburgaz Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Eyüp'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta görev aldı. - İSTANBUL