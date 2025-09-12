Kasımpaşa Emre Taşdemir'i Transfer Etti

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Emre Taşdemir, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Emre Taşdemir'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.