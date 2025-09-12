Kasımpaşa, Emre Taşdemir'i Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Taşdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, kariyerinde birçok önemli takımda forma giydi.
Emre Taşdemir, kariyerinde MKE Ankaragücü, Bursaspor, Galatasaray, Kayserispor, Giresunspor, Pendikspor ve Gaziantep FK formalarını giydi.