Kasımpaşa, Emre Taşdemir'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Taşdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, kariyerinde birçok önemli takımda forma giydi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Emre Taşdemir'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Emre Taşdemir, kariyerinde MKE Ankaragücü, Bursaspor, Galatasaray, Kayserispor, Giresunspor, Pendikspor ve Gaziantep FK formalarını giydi.

