Kasımpaşa'da teknik sorumluluğa Şenol Can getirildi Spor Haberleri Kasımpaşa Kulübü, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik sorumluluk için Şenol Can'ın görevlendirildiğini duyurdu. Kasımpaşa Kulübü, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik sorumluluk için Şenol Can'ın görevlendirildiğini duyurdu. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." denildi. Kasımpaşa, sezonun ilk 2 haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırmıştı. Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı. İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı. Spor AA / Emrah Oktay Fenerbahçe Başakşehir Şenol Can Kasımpaşa Spor Haberler

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