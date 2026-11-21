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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını, Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı yapacak.

Teknik direktör Alfred Schreuder'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek yeni döneme 3 puanla başlayan Kasımpaşa, 11 haftada 5 galibiyet, 1 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı. 20 puanlı lacivert-beyazlılar, sıralamanın 5. basamağında yer alıyor.

Sezonda 3'er galibiyet ve beraberlikle 5 mağlubiyet elde eden Alanyaspor ise 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA