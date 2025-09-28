Haberler

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Çaykur Rizespor ile oynanan maç sonrası, son dakikada gelen galibiyetin önemine vurgu yaptı ve oyuncularını tebrik etti.

RİZE (İHA) – Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Son dakikalarda kazanıyoruz. Galibiyet her zaman çok tatlıdır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Gürcü teknik direktör, "Son dakikalarda kazanıyoruz. Galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı değişik bir devre oynadık. Rakip de aynısını söyleyebilir. İlk devre iyiydik, ikinci devre kötü başladık. Rakibe hızlı top verdik. Topu çok uzun oynadık. İkinci topları hiç alamadık. Sonra yavaş yavaş baskı yedik. Oyunda kalmak kolay değildi. Rakip takım moral buluyor. Pozisyonlara giriyor. Ama golden sonra iyi durduk ve son dakikada bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti için futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
