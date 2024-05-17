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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan görev yapacak. Kasımpaşa 6'ncı sırada bulunurken, Çaykur Rizespor ise 8'inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Kasımpaşa, 37. hafta öncesi 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 49 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Taraflar arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 berabere bitmişti.

Kaynak: AA / Spor

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