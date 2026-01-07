Kasımpaşa, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor
Kasımpaşa, Antalya'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde devre arası antrenmanlarına başladı. Isınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları gerçekleştirildi ve yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de idmanda yer aldı.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda, yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de yer aldı. - ANTALYA
