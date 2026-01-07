Haberler

Kasımpaşa, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor

Kasımpaşa, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Antalya'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde devre arası antrenmanlarına başladı. Isınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları gerçekleştirildi ve yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de idmanda yer aldı.

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kasımpaşa, hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda, yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez 'ajan' iddialarına ateş püskürdü

Maduro'yu sattığı iddia edilen isim 3 gün sonra sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı