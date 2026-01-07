Kasımpaşa, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kasımpaşa, hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda, yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de yer aldı. - ANTALYA