Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ve Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Parma'dan Adrian Benedyczak ve Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı da yer aldı. Yeni transferler için başarılar dilendi.

Kasımpaşa, Parma forması giyen Adrian Benedyczak ve Galatasaray'da oynayan Eyüp Aydın'la sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adrian Benedyczak için Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Kulüp, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan Adrian Benedyczak için "Yeni transferimiz Adrian'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz!" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı da renklerine bağladı.

Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini ABD merkezli X platformundan yayımladığı videoyla duyurdu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
