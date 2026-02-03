Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ve Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Parma forması giyen Adrian Benedyczak ve Galatasaray'da oynayan Eyüp Aydın'la sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adrian Benedyczak için Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Kulüp, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan Adrian Benedyczak için "Yeni transferimiz Adrian'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz!" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı da renklerine bağladı.

Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini ABD merkezli X platformundan yayımladığı videoyla duyurdu.