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Kasımpaşa, genç sağ bek Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Manisa FK ve U21 Milli Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı. Oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Manisa FK forması giyen ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ayberk Karapo, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ayberk'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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