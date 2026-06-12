Haberler

Kasımpaşa, Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam’dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşarak genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Genç futbolcumuza armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar...
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu