Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan 'İyilik Şampiyonası' lansmanına katıldı. Bakan Kasapoğlu, İyilik Şampiyonası Projesi'ni 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, gençlerin iyilik hareketine kurdukları takımla dahil olduklarını dile getirerek, "4 bine yakın gencimiz 1000'e yakın takım kurarak bu yarışmaya başladılar. Tuzla'dan başlayarak İstanbul'a bir iyilik elçisi olarak da her tarafa yayıldılar. İyiliği bulaştırarak devam ettiler" şeklinde konuştu