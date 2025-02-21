Kasalar ağzına kadar doldu! İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları ücretler belli oldu.

GALATASARAY ELENDİ AMA ZİRVEDE

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

1 MİLYON 750 BİN EURO GELİR EKLENDİ

Fenerbahçe, Avrupa'da şu ana kadar 15 milyon 900 bin Euro gelir elde etti. Son 16'ya kalan sarı-lacivertliler 1 milyon 750 bin euroyu kasasına koymuştu.Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin Euro, yarı finalde 4.2 milyon Euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon Euro, şampiyon olan ise 13 milyon Euro daha kazanacak.

İŞTE TOPLAM UEFA GELİRLERİ

1) Galatasaray: 18.4 milyon Euro

2) Fenerbahçe: 15.9 milyon Euro

3) Beşiktaş: 10.7 milyon Euro

4) RAMS BAŞAKŞEHİR: 3.8 milyon Euro

5) TRABZONSPOR: 1.27 milyon Euro