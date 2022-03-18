Kasa doldu taştı! Galatasaray'ın geliri dudak uçuklattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasa doldu taştı! Galatasaray'ın geliri dudak uçuklattı

Spor
 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup çıkan Galatasaray'ın rüyası son 16 turunda Barcelona mağlubiyetiyle son buldu. Temsilcimiz, 16.9 milyon euroluk gelirle Avrupa'ya vedasını yaptı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya evinde 2-1 kaybetti. Katalan devi ile deplasmanda golsüz berabere kalan Aslan, çeyrek finalin kapısına dayanmıştı ancak güçlü rakibine diş geçiremedi.

Kasa doldu taştı! Galatasaray'ın geliri dudak uçuklattı

LİDER BİTİRDİ

Sarı-Kırmızılılar; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın olduğu gruptan 12 puanla lider çıktı. Barcelona yenilgisiyle rüyası biten Galatasaray'ın alacağı gelir de netleşti.

KASAYA BÜYÜK KATKI

Sabah'ın haberine göre; Aslan toplamda 16.9 milyon euro aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin euro elde etti. 6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon euro aldı. Katsayı nedeniyle 3.1 milyon Euro daha kazanan Sarı-Kırmızılılar yayın havuzundan 5 milyon euro gelir bekliyor.

Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Marcao, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Cihan Şimşek:

gideri karşılamıyor nasıl dolup taşıyor ?

Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title