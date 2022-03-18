Kasa doldu taştı! Galatasaray'ın geliri dudak uçuklattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya evinde 2-1 kaybetti. Katalan devi ile deplasmanda golsüz berabere kalan Aslan, çeyrek finalin kapısına dayanmıştı ancak güçlü rakibine diş geçiremedi.

LİDER BİTİRDİ

Sarı-Kırmızılılar; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın olduğu gruptan 12 puanla lider çıktı. Barcelona yenilgisiyle rüyası biten Galatasaray'ın alacağı gelir de netleşti.

KASAYA BÜYÜK KATKI

Sabah'ın haberine göre; Aslan toplamda 16.9 milyon euro aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin euro elde etti. 6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon euro aldı. Katsayı nedeniyle 3.1 milyon Euro daha kazanan Sarı-Kırmızılılar yayın havuzundan 5 milyon euro gelir bekliyor.

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