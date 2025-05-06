Kasa ağzına kadar dolacak! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla giden Galatasaray, şampiyon olması halinde Devler Ligi'ne katılım ücreti ve şampiyonluk bonusuyla birlikte kasasını dolduracak.

ASLAN 25. ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK

Sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğunu elde ederse gelecek sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Galatasaray, Avrupa'dan ciddi bir parayı kasasına koyacak. Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde formasına 5. yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olacak. Bu durum da Galatasaray için büyük ve henüz ön görülemez ölçüde önemli bir gelir olacak.

KASA AĞZINA KADAR DOLACAK

İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için katılım ücreti olan 18.6 milyon euroyu doğrudan kasasına koyacak olan sarı-kırmızılılar, Lig şampiyonuna verilecek olan 71.1 milyon TL'yi de alacak.

Ligde ayrıca geçmiş şampiyonluklar ve performansa dayalı birçok yan geliri de elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde alacağı parayı da misliyle arttırma şansına sahip olacak. Yönetim, 5 yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.