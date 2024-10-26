Üye Girişi
Haberler

Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 6. Kaş Yarımadaton yarışları, 23 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 21K, 12K ve 6K parkurlarında rekorlar kırıldı ve ödül töreniyle sona erdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları tamamlandı.

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden 650 sporcu katıldı.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın startını verdiği yarışlar, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası yol güzergahında 21, 12 ve 6 kilometre olmak üzere 3 ayrı mesafede düzenlendi.

Üç parkurda rekor kırıldı

21K kadınlarda Yuka Akamatsu, 12K erkeklerde Aleksandr Kalugin ve 6K erkeklerde Mustafa Çınar parkur rekoru kırdı.

Yarış kapsamında çocuk koşusu da yapıldı.

İki gün süren organizasyon, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Törende dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.

Törende konuşan Başkan Erol Demirhan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

21K erkekler

1- Ege Yoldüren 1.17.10

2- Taylan Dağ 1.22.03

3- Dmitrii Tikhanov 1.25.43

21K kadınlar

1- Yuka Akamatsu 1.34.35

2- Ailina Shamsutdinova 1.38.00

3- Iuliia Iliushchenko 1.43.00

12K erkekler

1- Aleksandr Kalugin 45.32

2- Enes Halit Yılmaz 46.05

3- Bektaş Erdinç Baydar 46.26

12K kadınlar

1- Sevgül Kaçak 57.42

2- Tatiana Grishina 58.33

3- Yana Fotina 1.01.11

6K erkekler

1- Mustafa Çınar 20.10

2- Ilia Temchenko 20.11

3- Sergei Platanov 24.30

6K kadınlar

1- Tuğba Üstün 28.32

2- Emine Uğur 29.25

3- Mervegül Özdemir 29.31

Kaynak: AA / Talip Demirci - Spor

Yerel Haberler Etkinlikler antalya Yaşam Spor Kaş

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler günlerdir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tehdit altında

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
43. kattan düşerek can vermişti! Ölmeden önce ailesine söylediği, işin rengini değiştirir

43. kattan düşerek can vermişti! Ölmeden önce ailesine söylediği, işin rengini değiştirir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.