Kaş Belediye Spor, 2023-2024 sezonunu dualarla açtı

Antalya 1. Amatör Lig ekibi Kaş Belediye Spor, 2023-2024 futbol sezonunu dualar eşliğinde açtı.

Kaş Belediye Spor, sezon öncesi çalışmaları için toplandı. Ağullu Futbol Sahasında kurban kesilerek, dualar edildi. Açılışa katılan Kaş Belediye Spor Başkanı Salih Usta, sporun ve sporcunun yanında yer alan bir belediye olarak, çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sezon açılışını birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Usta, tüm takımlara yeni sezonda başarılar dilediğini kaydetti.

Turkuaz beyazlılar, açılışın ardından Teknik Direktör Osman Yılmaz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yılmaz, yeni sezonda da başarılı olmak için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İlçe Müftü Vekili Sedat Turhan, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Ustaer, Kaş Belediye Spor yönetim kurulu üyeleri, 1923 Kaş Spor Kulübü Başkanı Bekir Göncü ve ana sponsor UCR Group firma sahibi Mehmet Ali Uçar da katıldı. - ANTALYA