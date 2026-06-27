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AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
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AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Sporcular, 5,87 km'lik parkurda yarışacak.

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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