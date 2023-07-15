Kartepe Belediyesi 17. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri Başladı
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Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri başladı. Güreşçiler, minik pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan organizasyonda 13 kategoride mücadele edecek.
Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri başladı.
Cazgırların davetiyle kispetini giymiş ve paçalarını bağlamış halde Hergeleci İbrahim Er Meydanı'na gelen güreşçiler, dua edilmesinin ardından peşrev çekti.
Organizasyon daha sonra minik pehlivanların güreşleriyle devam etti.
Bugün sona erecek Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde 13 kategoride 500 pehlivan kol bağlayacak.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor