Kartepe Belediyesi 17. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri Başladı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri başladı. Güreşçiler, minik pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan organizasyonda 13 kategoride mücadele edecek.