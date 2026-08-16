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Kartal, lige galibiyetle başladı

Kartal, lige galibiyetle başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna, Eyüpspor’u 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna, Eyüpspor'u 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 25. dakikasında Vaclav Cerny'nin ayağından bulduğu gol ile müsabakayı galip tamamlayarak ligde sezona galibiyetle "merhaba" dedi.

Kartal, sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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