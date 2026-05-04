Karslı öğrencilerden Türkiye Finallerinde büyük başarı

Mersin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Türkiye Finalleri'nde Kars'ı temsil eden Arpaçay Değirmenköprü İsmet Kaya Ortaokulu öğrencileri, elde ettikleri derecelerle hem ilçe hem de il adına gurur kaynağı oldu.

Zorlu parkurlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla mücadele eden Kars Takımı sporcularından 2012 doğumlu Latif Çetinkaya, erkekler kategorisinde üstün bir performans sergileyerek Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. Disiplini, azmi ve yarış boyunca ortaya koyduğu kararlılıkla dikkat çeken Çetinkaya, önemli bir başarıya imza attı.

Aynı organizasyonda mücadele eden bir diğer başarılı sporcu, 2013 doğumlu Sümeyra Kaya ise kızlar kategorisinde Türkiye 4'üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla gelecek için umut veren Kaya, izleyenlerden tam not aldı.

Elde edilen dereceler, Arpaçay ilçesinde ve Kars genelinde büyük sevinçle karşılanırken, sporcuların başarısında emeği geçen öğretmenler ve okul yönetimi de takdir topladı. Özellikle Beden Eğitimi Öğretmeni öncülüğünde sürdürülen disiplinli çalışmaların bu başarıda önemli rol oynadığı ifade edildi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti. Akköz, "Müsabakada özverili ve üstün başarı örneği sergileyerek derece elde eden öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimize ve okul idaremize de teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi ve bu tür başarılarla adından söz ettirmesi bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

Karslı öğrencilerin elde ettiği dereceler, bölgedeki diğer genç sporcular için de ilham kaynağı olurken, ilin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı