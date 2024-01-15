Karslı Atletler İstanbul'da Madalyaları Topladı

İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı.

U20 Türkiye Salon Şampiyonası yarışmaları 13-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Kars'ta yarışmalara katılan atletlerden Fatma Altun, U20 Bayanlarda 800 metre 3'üncü olurken, U20 Erkeklerde Utku Göler ise 1 bin 500 metre de 1'inci, 800 metre de ise de ise 3'üncü oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen U20 Türkiye Salon Şampiyonası'na toplam 278 sporcu katıldı. 278 sporcunun katıldığı turnuvada Karslı atletlerin dereceye girerek madalya kazanması kentte sevinçle karşılandı. - KARS