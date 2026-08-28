Beşir Briant, KK Cedevita Olimpija ile Anlaştı
İzmir'de Karşıyaka'nın genç takımında forma giyen ve FIBA U17 Dünya Kupası'nda milli takımda yer alan Kamerun asıllı 17 yaşındaki uzun Beşir Briant, Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşarak kariyerine burada devam edecek.
İZMİR'de geçen sezon Karşıyaka'nın Basketbol Gençler Ligi takımında forma giyen, FIBA U17 Dünya Kupası'nda da ay-yıldızlı kadroda yer alan Kamerun asıllı uzun Beşir Briant, Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon tecrübe kazanarak, U17 Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 17 yaşındaki Beşir Briant kariyerine Slovenya'da devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı