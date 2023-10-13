Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Hedefini şampiyonluk olarak belirlediği TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıldızlar topluluğu kadrosuyla 5 haftada 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda ise amatör ligden rakibine elenerek havlu atmanın şokunu yaşadı. Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bigaspor'u Alsancak Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayan Karşıyaka, 1-0'lık mağlubiyetle kupadan erken elendi.

Amatör rakip önünde sahaya as kadrodan Emre Gemici, Erdinç ve Barış Sağır takviyeli, altyapı patentli Mustafa Durgun, Mertcan, Emre Özsarı, Arda Gülmez'in yanı sıra ligde 11'de oynayamayan kaleci Enes, Fatih Çiplak, Emre Can ve Berat'ın yer aldığı kadroyu süren teknik direktör Ersin Aka'nın ikinci yarıda yaptığı hamleler de maçı çeviremedi. Ersin Aka, ikinci yarıda Fatih Taşdelen, Adem Büyük, Ömer Alper gibi isimleri oyuna alsa da Karşıyaka aradığı golleri bir türlü bulamadı. Türkiye Kupası macerasını noktalarken taraftarını kızdıran Karşıyaka, ligde pazar günü aynı statta Ergene Velimeşespor'u ağırlayacak.