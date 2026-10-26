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Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Boluspor'a konuk olacak

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Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Boluspor'a konuk olacak
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Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak; kazanan kupada yoluna devam edecek, normal süre eşitlikle biterse uzatma ve gerektiğinde penaltı uygulanacak.

Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibini mağlup eden takım, kupada yoluna devam edecek. Müsabakanın normal süresi eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Bir önceki turda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlayan Karşıyaka, Bolu deplasmanına genç takviyeli kadrosuyla gitti. Altyapıdan 4 genç futbolcunun da dahil edildiği kafilede, ligde daha az süre alan oyuncularla genç isimlerin görev alması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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