Karşıyaka, Erbaaspor ile 1-1 Berabere

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Düzce Topuk Yaylası kampında hazırlanan Karşıyaka oynadığı ikinci hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin tesislerinde oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılıların golünü Ensar attı. Karşıyaka kampta daha önce 2'nci Lig temsilcilerinden Şanlıurfaspor'a karşı 2-0 öndeyken mücadele sis nedeniyle devre arasında tatil edilmişti.

Kaf-Kaf kamp öncesi İzmir'de oynadığı özel maçlarda da yine 2'nci Lig takımlarına karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı