Karşıyaka, Yeni Sezon Öncesi Sponsorluk Anlaşmaları Yapıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmaları yaparak finansal kaynaklarını artırmaya çalışıyor. Forma sırt sponsoru ve bilet anlaşmaları ile transfer yasağını kaldıran yönetim, yeni sezon için 7 oyuncu transfer etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde 26 yıllık isim sponsoru sürpriz şekilde ayrıldığı için geçen sezon boyunca sıkıntı yaşayıp, kurduğu iddialı kadroyu da kaybedince küme düşmekten camianın desteğiyle kurtulan Karşıyaka yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmaları yapmaya başladı. Yeşil-kırmızılılarda forma tedariği ve bilet şirketi anlaşmaları yapan, bilet firmasından gelen 20 milyon TL'lik peşin kaynakla FIBA'daki transfer yasağını kaldıran yönetim formaya sırt sponsoru buldu.

Anlaşmaya varılan uluslararası lojistik firması yeni sezonda Karşıyaka'nın basketbol formasının sırtında ve salonda faul atış alanında bulunacak. Dağılan kadrosunu 7 transferle güçlendirerek yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılılarda ana sponsor görüşmeleri de devam ediyor. Salondaki reklam alanları ve reklam panolarından da önemli gelir elde etmeyi planlayan Karşıyaka, kombine biletler ve VIP kartları da önümüzdeki günlerde satışa çıkaracak. Kombine ve tribün gelirinin önemli kısmı anlaşmalı bilet firmasının olacak.

