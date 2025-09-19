Karşıyaka, Yalçın Efe Turnuvası'nda Rus Rakibine Yenildi
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, Ankara'da katıldığı Yalçın Efe Turnuvası'nda Rus rakibi Lokomotiv Kuban'a 85-64 yenildi. Ankara Spor Salonu'ndaki maçta yeşil-kırmızılılara Moore ve Samet Geyik'in 17'şer sayısı yetmedi. Kaf-Kaf organizasyondaki üçüncülük maçında yarın saat 16.00'da ilk gün Türk Telekom'a yenilen Yunan ekibi Maroussi ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor