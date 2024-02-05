Karşıyaka'ya prim dopingi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle lider Batman Petrolspor'un ensesine yapışıp şampiyonluk yarışında ikinci sıraya tırmanan Karşıyaka'ya asbaşkan İlker Ergüllü'den prim dopingi geldi. Kaf-Kaf'ta Alsancak Stadı'nda 3-0 kazanılan son Pazarspor maçı öncesi ve sonrasında soyunma odasına giren asbaşkan Ergüllü, galibiyete özel prim sözü verip maç sonrası primleri ikiye katladı. Bu sezon basketbol takımına lig ve Avrupa'da önemli galibiyetlerden sonra özel prim dağıtan İlker Ergüllü, şampiyonluk yolunda futbolculara da ekstra moral dopingi yaptı.

Grupta 35 puana ulaşarak lider Batman'la farkı 2 puana indiren Karşıyaka, Turgutluspor'un haftayı Elazığspor mağlubiyetiyle tamamlamasıyla ikinci sıraya tırmanırken, yönetim rakiplerle üst üste oynanacak sezonun en kritik maçlarında tam kadro takımı yalnız bırakmayacak. Bu hafta cumartesi günü 33 puanla üçüncülüğe gerileyen Turgutluspor'a ilk yarıdaki 1-0'lık mağlubiyetin rövanşını alıp aradaki farkı 5 puana çıkarma hedefiyle konuk olacak Kaf-Kaf, pazar günü Batman Petrolspor-Elazığspor maçının sonucunu da bekleyecek. Karşıyaka, 17 Şubat Cumartesi günü ise Batman'ı zirve yarışında ağırlayacak.