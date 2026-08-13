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Karşıyaka, NBA patentli Briante Weber'i kadrosuna kattı

Karşıyaka, NBA patentli Briante Weber'i kadrosuna kattı
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka sezon öncesi 6'ncı transfer hamlesi olarak NBA patentli guard Briante Weber'i kadrosuna kattı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka sezon öncesi 6'ncı transfer hamlesi olarak NBA patentli guard Briante Weber'i kadrosuna kattı. 33 yaşında, 1.88 boyundaki oyuncu daha önce NBA'de kısa kontratlarla Memphis Grizzlies, Miami Heat, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Houston Rockets, Avrupa'da Olympiacos, Bologna, Büyükçekmece, Reggio Emilia ve Dinamo Sassari gibi kulüplerin formalarını giydi. 11 senede 22 takımda görev yapan Weber son olarak İtalya'da Treviso formasıyla 13.3 sayı, 4.5 ribaund, 3.9 asist, 2.2 top çalma ortalamaları tutturdu.

Kariyerinde 3 kez Atlantic 10 En İyi Savunma Oyuncusu, 2023 yılında Büyükçekmece'de Basketbol Süper Ligi'nde Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu ve 2026 yılında İtalya Serie A'da Sezonun Savunma Oyuncusu seçilen Briante Weber, yeşil-kırmızılıların sezon öncesi 3'üncü yabancı takviyesi oldu. Karşıyaka transferde daha önce Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı, Muhaymin Mustafa, Ishmael El-Amin ve Rashard Kelly'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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