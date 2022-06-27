Karşıyaka'ya gol kralı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka, geçen sezon 3. Lig 2. Grup'ta gol kralı olan İskenderunspor'un forveti Emre Gemici ile sözleşme imzaladı.
Karşıyaka, geçen sezon 3. Lig 2. Grup'ta gol kralı olan İskenderunspor'un forveti Emre Gemici ile sözleşme imzaladı.
Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde ilk imzayı attırdı. Yeşil-kırmızılılar, İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki golcü Emre Gemici'yi renklerine bağladı. 3. Lig 2. Grup'ta 19 golle krallık tacını takan Emre Gemici; Kayseri Şeker, Niğde Anadolu, Orduspor, Muğlaspor, Çorum FK, Pazarspor, Nevşehir Belediye, Malatya Yeşilyurt formalarını da giymişti. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı / Spor