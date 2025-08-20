Karşıyaka, Voleybola Yeni İsimler Katıyor

Karşıyaka, Voleybola Yeni İsimler Katıyor
Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor'dan genç orta oyuncu Nur Özaydınlı ile anlaşırken, Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile de sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka dış transferde Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda TVF Spor Lisesi, Karayolları, THY SK, Sarıyer, Bahçelievler, Çukurova BBSK, Sigorta Shop ve Çanakkale Belediye SK formaları giyen başarılı orta oyuncu Nur Özaydınlı'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Libero Alara Altundağ'dan sonra ikinci takviyesini yapan Karşıyaka'nın mayıs ayında anlaştığını duyurduğu Ayşegül Kuruoğlu ile yolları ayırdığı öğrenildi.

ANASTASIA İMZAYA YAKIN

Karşıyaka'nın yabancı transferinde Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile anlaştığı bildirildi. Son olarak İtalya'da Chieri '76 Volleyball forması giyen 20 yaşındaki voleybolcunun yeşil-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Voleybola Dynamo-Academiya-RBM'de başlayan 1.98 boyundaki Lyashko; ülkesinde Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula'da forma giydikten sonra Fransa'da Volero Le Cannet, İtalya'da Chieri '76 kulüplerinde oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
