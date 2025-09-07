Haberler

Karşıyaka Voleybol Takımı'nda Reşat Yazıcıoğulları Dönemi Başladı

Karşıyaka Voleybol Takımı'nda Reşat Yazıcıoğulları Dönemi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinde başantrenör Reşat Yazıcıoğulları göreve getirildi. Takımın önceki başantrenörü Onur Çarıkçı ile yollar ayrılırken, 66 yaşındaki teknik adam yeniden takıma emanet edildi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevine Reşat Yazıcıoğulları getirildi. Hafta içinde Onur Çarıkçı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılı şube yönetimi, takımı yeniden Yazıcıoğulları'na emanet etti. Karşıyaka'da 2020-2024 yılları arasında 4 sezon görev yapıp takıma daha önce Play-Off oynatan 66 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili yapılan paylaşımda, "Evine Hoş geldin Reşat Yazıcıoğulları" ifadelerine yer verildi. Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli teknik adam son olarak 2'nci Lig temsilcisi Milan Atletik'i çalıştırıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.