Karşıyaka Voleybol Şubesi'nden 'Askıda Defter' Projesi
Karşıyaka Voleybol Şubesi, 'Askıda Defter' projesi ile ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlk etapta 10 bin çocuğa ulaşmayı planlayan kulüp, toplumda eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için destek arayışında.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Yeşil-kırmızılılar, "Askıda Defter" adı verilen proje ile çocukların eğitimine katkıda bulunmak için harekete geçti. Voleybol şube yönetiminden yapılan açıklamada, "Sahadaki mücadelemizi sadece voleybol için değil, çocuklarımızın geleceği için de veriyoruz. Askıda Defter adını verdiğimiz sosyal sorumluluk projesi ile Milli Eğitim'in belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize defter ve kalem desteği sağlayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki; bir çocuk kalem tutabiliyorsa, yarınlarını da yazabilir" denildi.

İlk hedeflerinin 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirten Karşıyakalı yöneticiler, "Bu yolda yapılacak her katkının, bir öğrencinin hayatında yepyeni kapılar açacağına inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çıktığımız bu yolculukta, Karşıyaka'nın dayanışma gücü en büyük ilham kaynağımız olacak. Taraftarlarımızı, camiamızı ve tüm duyarlı insanlarımızı bu projeye destek olmaya davet ediyoruz. Bir defter, bir kalem; bazen bir çocuğun dünyasını değiştirmeye yeter" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
