Karşıyaka Voleybol, Ezgi Uludağ ile Yeniden Anlaştı

Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı başarıyla terleten 24 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten sporcumuz Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı