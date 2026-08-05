Karşıyaka Voleybol, Ezgi Uludağ ile Yeniden Anlaştı
Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen 24 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-kırmızı forma altında başarılarla dolu bir sezon dilendi. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor.
Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.
Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı başarıyla terleten 24 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten sporcumuz Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.