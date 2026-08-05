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Karşıyaka Voleybol, Ezgi Uludağ ile Yeniden Anlaştı

Karşıyaka Voleybol, Ezgi Uludağ ile Yeniden Anlaştı
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Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen 24 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-kırmızı forma altında başarılarla dolu bir sezon dilendi. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor.

Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı başarıyla terleten 24 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten sporcumuz Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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