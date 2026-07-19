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Karşıyaka'da Veysel Karani el yaktı

Karşıyaka'da Veysel Karani el yaktı
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3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Veysel Karani Ünal için istenen 3 milyon TL bedel nedeniyle transferi askıya aldı. Görüşmeler devam ediyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Veysel Karani Ünal transferinde frene bastı. Alanya temsilcisinin kiralama bedeli olarak 3 milyon TL talep ettiği, yeşil-kırmızılı kulübün ise bu istek üzerine beklemeye geçtiği öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak ilk yarıda 1461 Trabzon, ikinci yarıda ise Kütahyaspor'da geçiren 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferinde kolaylık sağlanması için Karşıyaka'nın Alanyaspor ile temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Veysel, geçen sezon 2'nci Lig'de 1461 Trabzon formasıyla 14 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadığı Kütahyaspor'da ise 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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