Karşıyaka Veteran Hentbol Takımı Burhaniye Turnuvası'nda Namağlup Şampiyonluğu Elde Etti

TÜRKİYE Veteran Hentbol Platformu tarafından düzenlenen Burhaniye Turnuvası'na katılan Karşıyaka Veteran Hentbol takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak birincilik kupasını kaldırdı. Turnuvanın, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise Karşıyaka Veteran Hentbol takımından performansıyla göz dolduran eski milli hentbolcu İlke Şen'in oldu. Türkiye Veteran Hentbol Platformu 27-29 Haziran tarihleri arasında Burhaniye Turnuvası düzenledi. Organizasyona 5'i kadın, 4'ü erkek takım olmak üzere toplamda 144 sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk günü Bornova Veteran Hentbol ve Tekirdağ Veteran Hentbol, ikinci günü Sakarya Veteran Hentbol, üçüncü gününde de Muğla Veteran Hentbol ile karşılaşan Karşıyaka Veteran Hentbol takımı, dört karşılaşmadan da galip ayrılarak turnuvayı namağlup tamamladı. Takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci Gülcan Uzun Mutlu ise kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Mutlu, özellikle son maçta art arda çıkardığı toplarla alkış aldı. Mutlu, tecrübesi ve refleksleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ESKİ MİLLİ HENTBOLCU ŞEN, SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Turnuvanın, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi ise Karşıyaka Veteran Hentbol Takımı'yla sahalara geri dönen eski milli hentbolcu İlke Şen oldu. Sahadaki performansıyla dikkat çeken Şen, turnuva boyunca hem attığı şık gollerle hem de kritik anlarda yaptığı etkili savunmalarla takımına büyük katkı sağladı. Tecrübesi ve oyun zekasıyla öne çıkan Şen, izleyenlerden de tam not aldı.

DERVİŞ AKSOY ANISINA ANNESİ SAHADA

Karşıyaka Veteran Hentbol Takımı'nda 2009 yılında henüz 20 yaşında hayatını kaybeden hentbolcu Derviş Aksoy'un annesi Nuriye Dilek Aksoy da görev yapıp oğlu anısına kupayı havaya kaldırdı. Takım kaptanı Emine Erşan, "Bizim için her turnuva aynı zamanda duygusal bir anlam da taşıyor çünkü takım arkadaşımız Nuriye Dilek Aksoy, 2009 yılında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 20 yaşındayken hayatını kaybeden milli hentbolcu Derviş Aksoy'un annesi. Her turnuvada rahmetli Derviş'i tanıyan hentbolcu arkadaşlarıyla, hocalarıyla, ağabeyleriyle ve ablalarıyla onu anıyoruz. Hatta takım antrenörümüz eski milli hentbolcu Çağlayan Calpbinici de Derviş'le aynı takımda oynamış, ona kaptanlık ve ağabeylik yapmış" dedi.

URAL: 35-45 YAŞ ARASI SPORCULARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Turnuva Koordinatörü Müfit Ural ise, "Veteran Hentbol Kurulu üyeleri olarak, hentboldan bir şekilde uzaklaşmış ancak hala bu sporu yapmak isteyen 35-45 yaş arası sporcuları bir araya getirmek amacıyla yola çıktık. Turnuvamızı başarıyla tamamladık. Geri dönüşlerden aldığımız olumlu yorumlar bizleri memnun etti. Eksikliklerimizi ise not aldık, ilerleyen turnuvalarda daha da iyisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.