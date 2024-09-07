Karşıyaka ve Kırşehir FSK Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında Karşıyaka, sahasında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında Karşıyaka, sahasında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Mertcan Erölmez, Vedat Güneş, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Kadir, Ali Sinan (Metin dk. 78), Hakan Barış (Sefa dk. 60), Mert (Erdal dk. 78), Cenk Ahmet, İshak, Enes
Kırşehir FSK: Gökhan, Emre Can, Abbas (Oğuzhan dk. 80), Ömer, Egemen, Can (Caner Çolak dk. 73), Hüseyin Yunus Emre dk. 86), Muzaffer, Furkan, Ahmet Can, Mehmet
Sarı kartlar: Can, Hüseyin Can, Ahmet Can, Gökhan (Kırşehir FSK), Kadir Bakırtaş (Karşıyaka) - İZMİR