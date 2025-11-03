Karşıyaka, Uşakspor'u Yenip Liderliğini Sürdürdü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon camiasının desteğiyle kurduğu kadro taraftarıyla bütünleşen Karşıyaka, zirve yarışındaki en yakın rakiplerinden Uşakspor'u da 1-0 yendi, şampiyonluk yolunda namağlup liderliğini sürdürdü. Alsancak Stadı'nda kapalı ve maraton tribünü dolduran taraftarının müthiş desteğiyle sahaya çıkan Kaf-Kaf, galibiyet golünü Erhan Öztürk'ün sağ köşeden rakiplerini çalımlayıp asistinde yıldız santrforu Yasin Uzunoğlu'yla buldu. Grupta takipçilerinden Kütahyaspor'un kendisinden önce çıktığı maçta Altay'ı yenip 22 puana ulaştığı haftada hata yapmayan Karşıyaka, 23 puana yükselerek liderliğini korudu.

Ligde 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlikle en iyi sezon başlangıcını yaparak 8 yıldır yer aldığı 3'üncü Lig'den kurtulmak için umutlarını artıran Karşıyaka, 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor'la birlikte ligin yenilgisiz iki takımından biri olarak kaldı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan yeşil-kırmızılılarda futbolcular da soyunma odasında Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ü tezahüratlarla karşıladı. Sezona 4'te 4'le başlayan, İzmir dışına çıkmadığı son 5 maçlık seriyi de 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Karşıyaka bu hafta pazar günü yine iddialı takımlardan Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.

YASİN'İN BOŞU YOK

Uşakspor maçında Erhan'ın muhteşem asistini gole çeviren Karşıyaka'nın genç yıldızı Yasin, yeşil-kırmızılı formayla 7 lig maçında 8 gole ulaştı. Son 4 haftayı boş geçmeyen 23 yaşındaki golcü, Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra ligde yalnız 0-0 biten Eskişehir Anadolu maçında skor üretmedi. Yasin, Eskişehir ekibi hariç her maçta gol attı. Muğlaspor'dan transferin son gününde kiralık olarak geldiği Karşıyaka'da parlayan Yasin, Balıkesirspor, Alanya 1221 FK, Nazillispor ve Uşakspor galibiyetleri ile Altay derbisindeki beraberliğe attığı gollerle direkt katkı yaptı. İzmir ekibi Yasin'in attığı gollerle 13 puan kazandı. Yasin, Uşakspor önünde gördüğü sarı kartla ise Ayvalıkgücü deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.