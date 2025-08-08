Karşıyaka, Transferde İki Yeni Yüzle Güçleniyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde henüz ana sponsoru olmamasına rağmen anlaşmaya varılan bilet firmasından gelen kaynakla transfer yasağını kaldırıp dağılan kadrosunu takviye etmeye başlayan Karşıyaka iki yeni yabancısını buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, en son Belçika'da Antwerp Giants'ta forma giyen 31 yaşındaki uzun forvet Mike Moore'u kadrosuna kattı. ABD'li oyuncu Mike Moore kariyerinde Cestistica Civitavecchia, Svendborg Rabbits, Roso Radom, Körmend, Granada, Iraklis Thessamoniki ve Sporting gibi kulüplerde oynadı.

Karşıyaka'nın son olarak Süper Lig'de Manisa Basket'te görev yapan 30 yaşındaki guard Chris Chiozza'yla da anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu transfer de resmen açıklanacak. Yeni sezon öncesi antrenörlük görevine geçen yıl Trabzonspor'da Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Faruk Beşok'u getiren Kaf-Kaf, iç transferde Mert Celep'le yeniden anlaşarak, dış transferde daha önce eski oyuncuları olan Egemen Güven ve Samet Geyik'in yanı sıra Ege Özçelik'i almıştı.