Karşıyaka, Transferde Hız Kesmedi

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, transferde gaza bastı. Yeşil-kırmızılılar, Galatasaray'dan uzun forvet Samet Geyik ve Karşıyaka altyapısından yetişen Merkezefendi'den pivot Egemen Güven ile sözlü olarak anlaştı. İki oyuncunun da önümüzdeki haftaya kadar resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Karşıyaka ayrıca geçen sezon kadrosunda yer alan Mert Celep ile de yeni sezon için tekrar anlaşma sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor