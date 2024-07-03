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Karşıyaka, transfer atağına devam ediyor

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TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Karşıyaka, dış transferde yeni oyuncularla anlaşmaya devam ediyor. Erdinç Çepoğlu ise kulüpten ayrıldığını duyurdu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka dış transferde yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar Elazığspor'dan eski stoperi Metin Peker, Karaköprü Belediyespor'dan sağ kanat Ali Sinan Gayla ve Adana 1954 FK'dan santrfor İshak Kurt'la anlaşan yeşil-kırmızılıların, şimdi de Batman Petrolspor'dan sağ kanat Akın Akman, Adana 1954 FK'dan eski orta saha oyuncusu Harun Atalay, Sarıyer'den forvet arkası Saruhan Fındıkcı ve Cuma Menize'yi listesine eklediği iddia edildi. Yönetimin bu oyuncularla temasları sürdürdüğü, resmi imzaların an meselesi olduğu ileri sürüldü.

ERDİNÇ ÇEPOĞLU VEDA ETTİ

Karşıyaka'da stoper Erdinç Çepoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.

Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki savunmacı, "Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunuyorum. Bu büyük camianın bir parçası olduğum her an gerek saha içi gerek saha dışı formanın, armanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek davrandım. Benim için tarif edilemez bir gururdu. Bütün camiaya ve eşsiz Karşıyaka taraftarlarına teşekkür ediyor yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Erdinç Çepoğlu Karşıyaka Futbol Spor Güncel Haberler

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