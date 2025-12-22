Haberler

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Tire 2021 FK: 1

TFF 3. Lig 4. Grup 15. haftasında Karşıyaka, evinde Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Ensar Akgün ve Adem Yeşilyurt'tan gelirken, Tire 2021 FK'nın golü İbrahim Mirza Aral'dan geldi.

TFF 3. Lig 4. Grup 15. haftada Karşıyaka evinde karşılaştığı Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Filik, Ali Gün, Fatih Etirli

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Tolga Ünlü (Namık Barış Çelik dk. 72), Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci (Ferdi Burgaz dk. 72), Samet Sargın, Doğanay Avcı, Ahmet Yağız Mengi (Onur İnan dk. 46), Adem Yeşilyurt (Selahattin Cankirli dk. 90), Berat Şahin, Hamza Küçükköylü (Mehmet Güneş dk. 72)

Tire 2021 FK: Zeki Furkan Kayalı, Onur Şirin, Umut Can Çoban, Bora Ulu, İbrahim Mirza Aral (Efe Uymur dk. 85), Sedat Yahşi, Mert Altınöz (Özgür Özçelik dk. 90), Emir Enes Araz, Sercan Uslu, Ümit Kurt (Eniscan Atik dk. 46), Işıkcan Koca

Goller: İbrahim Mirza Aral (dk. 12) (Tire 2021 FK), Ensar Akgün (dk. 56), Adem Yeşilyurt (dk. 86) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Ümit Kurt, İbrahim Mirza Aral, Emir Enes Araz (Tire 2021 FK), Alpay Eroğlu, Doğanay Avcı (Karşıyaka) - İZMİR

